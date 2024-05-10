Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'nu darp ettiği iddia edilen Batuhan Karadeniz'in yargılanmasına başlandı: Duruşmaya gelmezse 'yakalama kararı' çıkartılacak!

Sosyal medya fenomeni eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu’nu darp ettiği iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yargılanmasına başlandı. Müşteki Eroğlu, "Borç parayı istemek için gitmiştim, beni darp etti" dedi.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:59
Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'nu darp ettiği iddia edilen Batuhan Karadeniz'in yargılanmasına başlandı: Duruşmaya gelmezse 'yakalama kararı' çıkartılacak!
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Sosyal medya fenomeni Feyza Aleyna Eroğlu (27), eski sevgilisi olan eski futbolcu şimdilerde ise futbol yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz (33) tarafından 21 Mart 2023 tarihinde Ataşehir’de bulunan bir otelde darp edildiğini iddia etmişti.

Erdoğdu’nun şikayetinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 66.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celseye müşteki Aleyna Erdoğdu katılırken tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz ise katılmadı.

BORCUNU İSTEMEK İÇİN GİTTİ, DARP EDİLDİ

Duruşmada söz verilen müşteki Feyza Aleyna Eroğlu, “Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darp etti" dedi.

"DARBA MARUZ KALDIĞINA DAİR BİR BELİRTİ GÖRMEDİM"

Tanık olarak dinlenen otel görevlisi İsmail Tanrıverdi, “O gün müşteki gece 3 gibi otele geldi. Daha evvelinde sanıkla birlikte otele gelmelerinden dolayı kendisini tanıyordum. Batuhan Karadeniz’in kaldığı odaya gideceğini söyledi. Yaklaşık bir iki dakika sonra Batuhan bey beni arayıp müştekiyi aşağı indirmemi rica etti. Müşteki sanığın kaldığı odanın önündeydi. Aşağı inmesi için ricada bulundum ancak inmedi. Ben tarafların yanındayken yüz yüze gelmediler. Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim” dedi.

Mahkeme, tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz’in gelecek celse hazır edilmesi için süre verdi. Sanığın gelecek celse hazır edilmemesi durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirten mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan darp raporunda, Eroğlu’nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Batuhan Karadeniz’in çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden sinkaflı küfürler ederek "Kahpe, o..." şeklinde kelimeler sarf ettiği, küfür içerikli tehdit mesajları da iddianamede yer aldı.

İddianamede, Batuhan Karadeniz’e ’Zincirleme tehdit’ ve ’Kadına karşı basit yaralama’ suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.


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