Mahalle ortasında el yapımı bomba patlattılar: Görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:54

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:54

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay ile ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.