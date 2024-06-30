Mahalle ortasında el yapımı bomba patlattılar: Görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece saatlerinde mahalle içerisinde patlamasıyla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay ile ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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