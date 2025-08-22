Mahalle sakinlerine polis ekipleri müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı: Topağacı’nda direnişe devam

İstanbul Ümraniye’de “rezerv yapı alanı” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yıkım ve tahliye sürecine karşı mahalle sakinlerinin direnişi devam ediyor. Dün sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde elektrik, su ve doğalgaz kesmek üzere teknik ekipler mahalleye geldi. Duruma karşı çıkan mahalle sakinleri, polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Mahallelilerin sosyal medya hesaplarından “Çevik kuvvet ekipleriyle kalan evlerin elektrik, su ve doğalgazını kesmeye geldiler. Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Herkesi mahallemize dayanışmaya çağırıyoruz” açıklaması yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Sadık Yılmaz Cumhuriyet’e konuştu. Çevik kuvvet ekiplerinin sabah saat 6 sularında mahalleye geldğini aktaran Yılmaz, “Vatandaşı iteleyerek elektriğimizi, suyumuzu kestiler. Ellerinde yıkım kararı yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı arıyoruz, haberleri yok... Bunu yapan Ümraniye Belediyesi, rant için insanları mağdur ediyor” dedi.

ELEKTRİĞİ KESİLEN EVDE YANGIN

Mahallede elektrik ve suyun kesilmesinden sonra bir evde yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıktığını öne süren mahalleli, suların kesilmesi nedeniyle yangına müdahale edemediklerini söyledi.