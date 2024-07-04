Mahir Polat duyurdu: Acıbadem Nişan Taşı koruma altında

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Acıbadem Nişan Taşı’nın koruma altına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:27
Mahir Polat duyurdu: Acıbadem Nişan Taşı koruma altında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acıbadem Nişan Taşı’nın koruma altına alındığını duyurdu.

Polat’ın paylaşımı şu şekilde: 

“212 yıldır Küçük Çamlıca eteklerinden şehre tanıklık eden Acıbadem Nişan Taşını İBB Miras dokunuşuyla koruma altına aldık ve Sultan II. Mahmud’un hatırasını geleceğe taşıdık.

İstanbul’un mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz”


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