Mahir Polat duyurdu: Acıbadem Nişan Taşı koruma altında
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Acıbadem Nişan Taşı’nın koruma altına alındığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acıbadem Nişan Taşı’nın koruma altına alındığını duyurdu.
Polat’ın paylaşımı şu şekilde:
“212 yıldır Küçük Çamlıca eteklerinden şehre tanıklık eden Acıbadem Nişan Taşını İBB Miras dokunuşuyla koruma altına aldık ve Sultan II. Mahmud’un hatırasını geleceğe taşıdık.
İstanbul’un mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz”
212 yıldır Küçük Çamlıca eteklerinden şehre tanıklık eden Acıbadem Nişan Taşını İBB Miras dokunuşuyla koruma altına aldık ve Sultan II. Mahmud’un hatırasını geleceğe taşıdık?— Mahir Polat (@mhrpolat) July 3, 2024
İstanbul’un mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz??@ibbmiras ?? pic.twitter.com/jcIiteg3g2
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