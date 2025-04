Mahir Polat için bekleyiş sürüyor: ‘Adli Tıp Kurumu raporu beklenmek zorunda değil’

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:01

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, 10.00 sularında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Saat 11.00 sularında heyet karşısına çıkan Polat’ın kontrolleri yaklaşık bir saat sürdü. Polat, işlemlerin ardından yeniden Silivri Cezaevine gönderildi. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, raporun yazımına başlandığının ancak bugün tamamlanmama ihtimalinin de olduğunu belirtti. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, “Adli Tıp’ın aynı gün rapor açıklaması çok rastladığımız bir durum değil. Ancak Mahir Bey’in durumu nedeniyle daha ehemmiyetli davranılmasını bekliyoruz” dedi.

“ZULÜM SON BULSUN''

Polat’ın hükümlü olmadığını ve tahliye kararı için Adli Tıp Kurumu’nun raporunun da beklenmesine gerek olmadığını da vurgulayan Av. Erdem, “Polat’ın sağlık şartları ortada. Son günlerdeki tansiyon verileri de ortada. Polat'ın sağlığına yönelik riski her an daha da artıran bu süreç son bulsun. Mahir Bey tahliye edilerek bir an önce sağlığına kavuşsun” çağrısında bulundu. Söylenecek bir sözün kalmadığını belirten Polat’ın ağabeyi Cevdet Polat, “Kaygıyla ama umutla bekliyoruz. Diliyoruz ki vicdanlar kazanır ve kardeşim hem özgürlüğüne hem de sağlığına kavuşur” temennisinde bulundu.