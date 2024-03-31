Mahir Polat son durumu paylaştı: CHP önde!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:35

Güncelleme: 31.03.2024 - 23:37

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fatih adayı Mahir Polat, yerel seçimdeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Polat'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor. Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz."