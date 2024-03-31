Mahir Polat son durumu paylaştı: CHP önde!
CHP'nin Fatih adayı Mahir Polat, ilçedeki son durumu paylaştı. Buna göre, CHP Fatih'te önde görünüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fatih adayı Mahir Polat, yerel seçimdeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
"Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor. Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz."
Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz.— Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024
Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor.
Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/7NOHsfaH3N
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