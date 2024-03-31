Son dakika... CHP Fatih adayı Mahir Polat'tan uyarı: Okullardan elektrik kesintisi haberleri geliyor
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, ilçe seçimlerinde yüzde 2 farkla önde olduğunu duyurdu. Polat, ilçede bazı okullarda elektrik kesintilerini yaşandığını belirterek yurttaşları duyarlılığa çağırdı.
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, ilçe seçimlerinde partisinin yarışı AKP adayına karşı önde götürdüğünü duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Polat, "Fatih'te alışılmışın dışında bir sahneyle karşı karşıyayız. 96 sandığımız açıldı. Yüzde 12 sandık açılma oranıyla %44 oranıyla 2 puan öndeyiz" dedi.
Polat ayrıca, ilçedeki okullarda elektrik kesintileri yaşandığına dair uyarıda bulundu. Polat, "Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Sevgili dostlar,— Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024
Fatih’te 96 sandığımız açıldı.
%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz.
Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek… pic.twitter.com/N8Rfvq3IWW
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