Mahir Polat’ta son durum: ‘Kendi çabasıyla hastaneye sevk edildi’

Yayınlanma: 30.03.2025 - 18:20

Güncelleme: 30.03.2025 - 19:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunları güncelliğini koruyor. Dün tansiyon sorununa bağlı fenalaşan ve geceyi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım Servisinde gözlem altında geçiren Polat’a anjiyo yapıldı. Anjiyo sonrası tansiyonu normal seviyeye dönen Polat’ın en az bir gün daha gözlem altında tutulması bekleniyor.

“BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLEBİLİR''

Son durumu gazetemize değerlendiren Polat’ın avukatı Erkam Erdem, anjiyonun başarılı geçtiğini ve sonrasında doktorlar tarafından değerlendirme yapılacağını belirtti. Fenalaştığı ilk saatlere ilişkin bazı bilgilere de ulaştıklarını belirten avukat Erdem, “Birinci fenalaştığı günde tansiyonu 16/11’e yükselmişti. Dün yaşanan ikinci krizde ise tansiyonu 24/11’e yükselmiş. Revirde iki dilaltı hapı verilince 23/11’e inmiş ancak. Cezaevi hastanesindeki müdahalede ise 18/11’e kadar indirebilmişler. Kendisinin özel çabası ile cezaevi dışında bir hastaneye sevki sağlanmış” dedi.

''SÜREÇ BİR AN ÖNCE BİTMELİ''

Hastanede taburcu olmasının ardından verilecek raporla sulh ceza mahkemesinin yanı sıra doğrudan savcılığa adli kontrolle tahliye başvurusunda bulunacaklarını söyleyen avukat Erdem sözlerine şöyle devam etti: “İlk tutukluluğa itirazda sunduğumuz özel hastane raporu yeterli görülmemiş ve devlet hastanesinden rapor istenmişti. Şu an bulunduğu hastaneden alınan raporun da bu işlevi göreceğini düşünüyoruz. Doktorların kontrolü sonrası verecekleri raporla doğrudan savcılığa da başvuruda bulunacağız. Kendisi diğer rahatsızlıklarını kapsayan bir tetkik için başka bir hastaneye de sevk edilebilir. Bu riskli ve hukuki olmayan sürecin bir an önce bitmesini istiyoruz.”

GÜN GÜN YAŞANANLAR

19 Mart günü Çarşamba günü gözaltına alınan Mahir Polat, 23 Mart Pazar günü tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevine götürüldü. 26 Mart günü tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Polat, revirdeki müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisin sonra yeniden tek kişilik hücresine gönderilen Polat, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü akşamı bir kez daha fenalaştı. Yine ilk müdahalesi revirde yapılan ve iki dilaltı hapı verilen Polat Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım Servisinde gözlem altına alındı. 30 Mart Pazar günü anjiyo olan Polat’ın en az bir gece daha hastanede gözlem altında tutulması bekleniyor.