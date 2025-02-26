Mahkeme başkanının koruması intihar girişiminde bulundu: Arkadaşının silahını istemiş
İstanbul Adliyesi'nin hakim-savcı otoparkında bugün öğle saatlerinde mahkeme başkanının koruması olduğu öğrenilen jandarma personeli, arkadaşının silahıyla intihar girişiminde bulundu.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın eksi dördüncü (-4) katındaki hakim-savcı otoparkında bugün öğle saatlerinde bir ağır ceza mahkemesi başkanının koruması olduğu öğrenilen E.K. isimli jandarma personeli, arkadaşının silahıyla intihar girişiminde bulundu.
İddiaya göre, diğer koruma memuru arkadaşının silahını alan E.K., hatıra fotoğrafı çektirmek istediğini söyledi. Silahını veren koruma memurunun, silahını geri istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Jndarma personeli silahını geri alamadan E.K., arkadaşının karşısına geçerek başına doğru bir el ateş etti.
Ağır yaralanan jandarma personeli E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma personeli E.K.'nin neden intihar girişiminde bulunduğu henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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