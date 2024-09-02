Mahkeme iptal etmişti… Afyon Belediyesi’nden yeni 'mülteci' kararı: Bu sefer 24 kat artırdılar
Afyonkarahisar Belediye Meclisi, mahkemenin mülteciler için nikâh ücretinin artırılmasını iptal etmesinin ardından yeni karar aldı. Meclis nikah ücretini 24 kat artırdı.
Afyonkarahisar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında gerçekleştirdi.
Duvar’ın aktardığı habere göre toplantıda, mültecilere yönelik nikâh ücreti bedelinin artırılmasıyla ilgili önemli bir karar alındı.
Daha önce mülteciler için nikâh ücreti 25 kat artırılmış ancak bu karar mahkemeden dönmüştü. Mahkeme, bu artışı orantısız bulmuş ve kararı iptal etmişti. Bu gelişmelerin ardından Belediye Meclisi, ilgili kararı yeniden değerlendirdi.
24 KAT ARTTI
Belediye Meclisi önceki kararını iptal ederek, nikâh ücretini 24 kat artırma kararı aldı. Yeni karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi, AKP grubu ret oyu verdi.
Başkan Burcu Köksal "Önceki kararımızdaki oranı mahkeme çok bulmuş bizde bu kararı iptal ederek 24 kat artırıyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Emekli aylıkları için 4 farklı senaryo
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti