Mahkeme iptal etmişti… Afyon Belediyesi’nden yeni 'mülteci' kararı: Bu sefer 24 kat artırdılar

Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:26

Güncelleme: 02.09.2024 - 23:26

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında gerçekleştirdi.

Duvar’ın aktardığı habere göre toplantıda, mültecilere yönelik nikâh ücreti bedelinin artırılmasıyla ilgili önemli bir karar alındı.

Daha önce mülteciler için nikâh ücreti 25 kat artırılmış ancak bu karar mahkemeden dönmüştü. Mahkeme, bu artışı orantısız bulmuş ve kararı iptal etmişti. Bu gelişmelerin ardından Belediye Meclisi, ilgili kararı yeniden değerlendirdi.

24 KAT ARTTI

Belediye Meclisi önceki kararını iptal ederek, nikâh ücretini 24 kat artırma kararı aldı. Yeni karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi, AKP grubu ret oyu verdi.

Başkan Burcu Köksal "Önceki kararımızdaki oranı mahkeme çok bulmuş bizde bu kararı iptal ederek 24 kat artırıyoruz" dedi.