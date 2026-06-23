Mahkeme iptal etti, şirket ısrarla işlettiği termik santralı büyütmek için adım attı: Üretimi katlayacaklar

Cengiz Holding ve Alarko Holding’in ortaklığındaki Cenal Elektrik tarafından Çanakkale Biga’da işletilen kömüre dayalı termik santral büyümeye gidiyor. Mevcut durumda Karabiga beldesinde atık depolama ve derin deniz deşarjı yapan şirketin termik santralı mahkeme tarafından iptal edilmiş, her seferinde yeni çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) onayıyla çalışmaya devam etmişti.

Şirketin ithal kömürle işlettiği Cenal Entegre Termik Enerji Santralı, kapasitesini artıracak. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucu halkın katılımı toplantısı (HKT) için de tarih verildi. Buna göre 30 Haziran’da projeye ilişkin toplantı yapılacak.

Ardından inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı için süreç şekillenecek. Yurttaşlar HKT öncesinde çağrı yaptı. Yurttaşlar, “Turizm kenti Çanakkale termik santral mezarlığına dönmesin. Hava kirliliği hâkim pozraz rüzgârlarının da etkisiyle Çanakkale’ye kadar ulaşacak. Akdeniz foklarının yaşadığı Karabiga sahillerindeki termik santralı projesi iptal edilmeli” dedi.

AYRINTILI BİLGİ SONRA

Şirketin bakanlığa sunduğu ÇED dosyasına göre, planlanan proje alanı orman, tarım ve su yüzeyleri içerisinde yer alıyor. Şirket yıllık ortalama 9 milyar 900 milyon kWh üretim yapıyor. Ek santralla birlikte buna 7 milyar 800 milyon kWh eklenecek. Ayrıca inşaatın yapılabilmesi için bölgeye beton santralı da kurulacak. Beton santralına ilişkin detaylı bilgi ise ÇED süreci içerisinde verilecek.

Mevcut durumda tesisteki ana yakıt olarak kullanılacak kömür ihtiyacı 2.65 milyon ton. Kapasite artışının ardından bu miktarın ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Şirket ithal kömürü de Rusya, Kolombiya, Güney Afrika veya Endonezya’dan alıyor. Santralın işletme aşamasında tüm su ihtiyacı, soğutma suyu, proses suyu ve içme suyu deniz suyundan temin edilecek. Tesiste tüm işlemler için saatte 152 bin 500 metreküp kapasiteyle deniz suyu kullanılacak.