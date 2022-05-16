Mahkeme kararına rağmen Samsun'da millet kıraathanesi ve kitap kafe projesi devam ediyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yalı Kafe alanında yapılan Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projesine ait imar planının iptal edilmesine karşın, inşaat çalışmalarına devam ediyor.
CHP ve İYİ Partili, Atakum Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Samsun İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talebiyle “yapı ruhsatı iptali” davası açtı. CHP ve İYİ Partili üyeler tarafından yapılan açıklamada “yapı ruhsatı iptali” davasında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı planlanan projelerin çok katlı, yüksek yoğunluklu, bulunduğu çevre açısından yüksek betonlaşma niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
"TELAFİSİ GÜÇ"
Açıklamada, “Uygulama imar planı iptal edilmiş olan taşınmaza davalı idare tarafından yapı ruhsatı verilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Bu yapı ruhsatına dayalı olarak inşaat faaliyetlerinin devam etmesi halinde söz konusu taşınmaz üzerinde planlanan yapının yapımı devam edecek, yeni imar planları yapılınca oluşacak imar hakları henüz belirli olmadığından imar hukukuna aykırı bir yapı yapılma ihtimali doğacaktır. Bu durum gerek davalı idare gerek çevre, gerekse de Atakum halkı açısından telafisi güç veya imkânsız zararlara sebebiyet verecektir” denildi.
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