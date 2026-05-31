Mahkeme kararıyla CHP liderliğine getirilen Kılıçdaroğlu, ‘hain’ sloganlarına yanıt verdi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenledi. Kılıçdaroğlu, dün ilk olarak genel merkeze gitti. 12’inci kattaki makam odasındaki koltuğa 933 gün sonra oturdu. Daha sonra genel merkez bahçesinde bayramlaşmaya gelenlerle buluştu. Etkinliğe farklı şehirlerden çok sayıda otobüs kaldırıldı.

Buluşma öncesi parti binasına, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu “Şimdi arınma zamanı” yazılı dev bir pankart asıldı. “Türkiye için tertemiz bir başlangıç” sloganı da hem kurulan ekranda, hem de parti otobüsünde yer aldı. Yaklaşık 2.5 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne giden Kılıçdaroğlu, kürsüye alkışlarla çıktı. “Sizlere bakarken, adalet yürüyüşünde birlikte attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Hak-hukukadalet mücadelesindeki vatanperver CHP’lileri görüyorum. Ülkenin geleceği için beraber mücadele edeceğiz” dedi.

‘DEMOKRASİ SAKATLANMAMALI’

Mutlak butlanla ilgili “Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması, yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi değildir. Bu mesele Türkiye’de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. 38. kurultayda bayrak değişimi olmuştu. O gün dedik ki başımızın üstüne. CHP’de demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük ki durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir: Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA KURULTAY’

“Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap! Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz” dedi.

Butlan sonrası dillendirilen ‘Hain Kemal’ sloganlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Onlara o sloganları attırın kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum: Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir. Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için Samsun’a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, Saray’ın karşısında el pençe divan duranların bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.”

“Millete bir özür borcum var” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz ‘vatan’ dedikçe biz ‘millet’ dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum” dedi.

ÖZEL’E YÜKLENDİ

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimine de yüklenerek “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iktidara ise “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sömüren beşli çeteler de dinlesin. Sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları da dinlesin. Halkın tepesine çöken mafya artıkları da dinlesin. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğiz. O çaldığınız milyar dolarları, bu milletin kasasına geri getireceğim” ifadeleriyle seslendi