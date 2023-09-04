Mahkeme yürütmeyi durdurdu: HES projesinde inşaat sürüyor!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:46

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:46

Rize’nin Hemşin ilçe merkezinde yapılmak istenen regülatör ve HES projesine karşı Rize İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Dava sonucunda mahkeme, projenin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak "telafisi güç zararlar doğabileceği" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“İMAR MEVZUATINA VE PLANLAMA TEKNİĞİNE AYKIRI”

Rize İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yapı ruhsatı verilen taşınmazın ifraz işleminin davaya konu imar planları henüz askıda iken yapıldığı, tevhit işleminin ise 30 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatından sonra yapıldığı, parselasyon planı yapılmadan davaya konu HES projesine yapı ruhsatı düzenlemesinin imar mevzuatına ve planlama tekniğine aykırı olduğu, meri uygulama imar planında türbin alanı planlanmış alanın güncel olarak 109 ada 24 nolu parsele denk geldiği ve bu parselin ruhsat tarihinden sonra 9 Ağustos 2022 tarihli tevhit işlemi ile oluşturulmuş bir parsel olduğu, dava konusu yapı ruhsatından önce meri uygulama imar planına uygun parselasyon planı düzenlenip onaylanmadığından yapı ruhsatının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olmadığı, davaya konu yapı ruhsatında 109 ada 21 nolu parselin büyüklüğünün 566,51 m2 olarak düzenlendiği, meri uygulama imar planında Türbin Alanı olarak planlanan alanın yaklaşık 1035 m2 olduğu, davaya konu yapı ruhsatının usulüne uygun düzenlenmediği, bu nedenlerle dava konusu yapı ruhsatının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARIN DOĞACAĞI DA AÇIKTIR”

Davaya konu imar planı değişikliği ile önceden meydan, trafo alanı ve su yüzeyi planlanmış bölgenin, imar planı değişikliği ile regülatör, türbin alanı ve park olarak değiştirildiği, proje kapsamında santral binasının regülatör olarak kullanılan göletin hemen yanında inşa edildiği ve balık geçidi ile istinat duvarı imalatının henüz yapılmadığı, hidroloji ile doğrudan ilgili imar planı değişikliğinde DSİ Genel Müdürlüğünden imar planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü alınmadığı ve bu durumun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/3. maddesine ve planlama tekniğine aykırı olduğu, bu nedenlerle dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, hukuka aykırılığı belirtilen gerekçeyle ortaya konulan dava konusu işlemin uygulanması halinde, yapımı planlanan regülatör ve HES kurulumu için yapılaşma işlemlerine devam edilecek olması nedeniyle telafisi güç zararların doğacağı da açıktır.”

Mahkeme, HES projesinde proje müellifi mühendis ile yapı denetçisinin aynı kişi olduğu ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu yönündeki itirazlara ilişkin ise “Proje müellifi ile fenni mesulün aynı kişi olmasını engelleyen yasal bir durumun söz konusu olmadığı” değerlendirmesini yaptı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA RAĞMEN!

Hemşin'de yaşayan yurttaşlar, merkezdeki santral inşaatının mahkemenin verdiği karara rağmen yaklaşık 1 aydır sürdüğünü ifade etti. Farklı zamanlarda inşaatta devam eden çalışmaların görüntülerini çeken yurttaşlar, mahkeme kararının uygulanmadığına dikkat çekti.

“BU SUÇ BELEDİYENİN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLENİYOR”

Avukat Hülya Yıldırım, “İmar planı ve yapı ruhsatının yürütmesi durduruldu. Yürütmeyi durdurma kararı iptal kararıyla anı sonucu doğurur. Buna rağmen santral halen çalışıyor. Açıkça imar suçu işleniyor. İşin daha vahimi, bu suç Hemşin'in merkezinde, Hemşin Belediyesi'nin gözü önünde işleniyor. Bir an önce santrali mühürlemesi, bu suça dur demesi gereken belediye, bu imar suçuna müdahale etmeyerek ayrı bir suç işliyor” değerlendirmesini yaptı.