Kuzey Fest yasağına mahkemeden de vize çıkmadı: Yürütmeyi durdurma kararı reddedildi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:48

Güncelleme: 31.07.2023 - 18:54

Kuzey Fest'in 4'üncüsü gerçekleştirilmek üzere 21 Temmuzda Sinop Valiliğine başvuru yapıldı. Valilik 26 temmuzda hiçbir gerekçe göstermeden “uygun görülmemiştir” diyerek yasak kararı verdi. Bunun üzerine yürütmeyi durdurma istemiyle aynı gün Samsun 3. İdare mahkemesine başvuru yapıldı. Mahkeme 28 temmuzda ara kararla, 1 gün süre vererek Sinop Valiliğinden savunmasını istedi.

Daha önce üç kez aynı vali dönemlerinde yapılan Kuzey Fest’e yasak konulması ile ilgili mahkemece Sinop Valiliğinden ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, Anayasal düzeni bozucu, mevcut hükümete isyanı teşvik edici, demokratik toplum düzeni sınırları ile Anayasal hak ve hürriyetlerin sınırlarını aşacak şekilde protesto gösterileri ile genel sağlık, genel ahlak ve kamu düzenine aykırı tutum ve tavırları teşvik edici provokatif eylemlerin yapılacağına dair istihbarat birimlerinden gelen bilgi notları’nın bulunup bulunmadığı’ soruldu. Bu konularda istihbarat varsa belgeleri ile birlikte 1 gün içinde mahkemeye gönderilmesi istendi. Mahkeme, Valiliği süresi içinde bilgi vermemesi ya da eksik vermesi durumunda eldeki verilere göre davayı karara bağlayacağını da duyurmuştu.

KARAR VERİLDİ

Samsun 3. İdare mahkemesi Sinop Valiliğinden gönderilen savunmayı da değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Oy birliği ile alınan kararda “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 31/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denildi.

Öte yanda mahkeme ret kararına Sinop Valiliğinin yeni savunmasını da eklediği görüldü. Valiliğin bir çok kurumdan derlediği olumsuzluklar savunmada yer alırken, Valiliğin savunmasında etkinlikle ilgili bir istihbarat notu bulunduğunu da savunmasına eklediği verilen savunmada yer aldı. “Dava konusu etkinlik ile ilgili istihbarat birimlerinden gelen istihbari bilgi notunun bulunduğu, anılan notun gizlilik sebebiyle kararın verileceği 31/07/2023 tarihinde Mahkemeye fiziki olarak sunulacağı,” şeklinde karar yazısında yer alan satırlar dikkat çekerken, istihbarat notunun mahlemeye ‘gizli’ başlıklı yazı ile elden verildiği öğrenildi. Ancak bu istihbaratın neyi içerdiği mahkeme kayıtlarına geçmedi.

ORGANİZATÖR FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Organizatör firmanın karara itiraz hakkı olsa da Kuzey Fest’in planlandığı gibi 3-6 ağustos tarihleri arasında yapılmasının olası olmadığı üzerinde duruluyor. Organizatör firma yetkilisi Serdar Can, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Çeşitli alternatifleri düşünüyoruz. Ancak şu anda açıklama konusunda net bir durumda değiliz” ifadelerini kullandı.