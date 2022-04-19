Mahkemeden 'çimento fabrikası' itirazlarına ret

19 Nisan 2022 Salı, 14:06

Muğla’nın merkez Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan İlçesi’ne bağlı Deştin Mahallesi arasına özel bir firma tarafından kurulmak isteniyor.

Firma, “ÇED olumlu” raporu aldı ve Menteşe Belediyesi tarafından firmaya ruhsat verildiği belirtildi. Menteşe Kent Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, mahkeme kararına itiraz edileceği belirtildi. Menteşe Kent Konseyi’nin açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna daha önce de açıklandığı üzere Muğla Çimento Fabrikası projesine karşı Kent Konseyimiz öncülüğünde başlatılan hukuki süreç devam etmektedir. Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzca konunun önemi gözetilerek, hukuki sürece ilişkin gelişmelerin periyodik aralıklarla kamuoyuna ile paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ruhsat iptal davasına Muğla Barosu Başkanlığı ve Deştin Köyünde yaşayan 4 hemşehrimiz tarafından davacılar yanında, Muğla Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Belediye yanında katılma isteminde bulunulmuş olup tüm katılma talepleri kabul edilmiştir. Ruhsat iptali talebi ile açılan bu davada İdari İşlemin yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulması istemimiz reddedilmiştir. Bahse konu karara yönelik olarak 7 günlük yasal süresi içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunulacaktır.



