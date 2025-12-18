Mahkemeden dikkat çeken karar: Özel hastane, aldığı ücreti faizi ile ödeyecek

İzmir'de yaşayan A.İ., 2022 yılında nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye acil servisten giriş yaptı.

Masif pulmoner emboli teşhisi konulan A.İ., yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu süreçte A.İ.'nin eşi T.İ.'den hastaya yapılan müdahaleler gerekçesiyle parça parça olmak üzere toplam 120 bin lira para talep edildi.

Talep edilen paraları ödeyen T.İ, daha sonra avukatı Aleyna Güler Esen aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. İzmir 7'nci Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede; müdahalelerin 'acil hal' kapsamında yer aldığı tespit edildi.

HASTANE KARARA İTİRAZ ETTİ

Bu tespitin ardından mahkeme, özel hastanenin talep ettiği ücretin yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtip, ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesine karar verdi.

Hastanenin itirazı sonrası dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi'ne gitti. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının usule ve yasaya uygun olduğu ve davacıya uygulanmış olan tedavinin 'acil' hal kapsamında kaldığının anlaşıldığına dikkat çekip, hastanenin itirazını reddetti.

Böylelikle karar, üst mahkeme tarafından onanarak kesinleşmiş oldu.