İstanbul’da UKOME toplantısı yapıldı: İBB’den iki yeni vapur hattı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı dün genel sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında yapıldı. UKOME toplantısında Rumeli Hisarı-Aşiyan füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar deniz ulaşım hattı ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu hattının ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi gündeme geldi.

Teklifler oybirliğiyle kabul edildi. Aşiyan-Üsküdar arasında, yeni vapur hattı koyulması kararlaştırıldı. Üsküdar-Aşiyan arasındaki vapur hattı ücreti 9.37 TL olarak belirlenirken Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu hattının ücreti ise bir tam bilet oldu.