İstanbul’da UKOME toplantısı yapıldı: İBB’den iki yeni vapur hattı
Genel sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan İBB UKOME toplantısında Rumeli Hisarı-Aşiyan füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar deniz ulaşım hattı gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı dün genel sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında yapıldı. UKOME toplantısında Rumeli Hisarı-Aşiyan füniküler hattına entegre Aşiyan-Üsküdar deniz ulaşım hattı ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu hattının ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi gündeme geldi.
Teklifler oybirliğiyle kabul edildi. Aşiyan-Üsküdar arasında, yeni vapur hattı koyulması kararlaştırıldı. Üsküdar-Aşiyan arasındaki vapur hattı ücreti 9.37 TL olarak belirlenirken Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu hattının ücreti ise bir tam bilet oldu.
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