Mahkemeden İlyas Yalçıntaş kararı: Hakaret davası sonuçlandı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 13.02.2025 - 09:24

İstanbul’da Ocak 2024’de şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın, İran uyruklu Mahsa H.’ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

‘’TANINMIŞ BİR KİŞİ OLMASI NEDENİYLE TOPLUMA ÖRNEK OLMASI GEREKİR’’

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, ‘’Sanık İlyas Yalçıntaş’ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz’’ dedi.

Sanık Yalçıntaş’ın avukatı Talha Duman ise ‘’Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.

3 BİN 750 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş’ı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.