İlyas Salman'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında reddi hakim talebi
"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sinema sanatçısı İlyas Salman'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Dosya, talebi değerlendirmek üzere üst mahkemeye gönderildi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya oyuncu İlyas Salman katılmazken, avukatı Uğur Poyraz geldi.
Şikayetçi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Salman'ın avukatı Poyraz, hakimin reddini talep etti. Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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