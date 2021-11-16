Mahkemeden iş yeri temsilcilerinin geçici görevlendirmesine ilişkin karar

16 Kasım 2021 Salı, 10:08

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, Genel Sağlık-İş iş yeri temsilcilerinin geçici olarak başka birimlerde görevlendirilmelerine ilişkin karar, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararda, Genel Sağlık-İş’in Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki iki işyeri temsilcisi, 19 Ağustos’ta Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Efes Meslek Yüksekokulu’na birer yıl süre ile görevlendirilmişti.



Genel Sağlık İş sendikası, geçici görevlendirme kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar vermişti. Karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, geçici görevlendirme kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Beşinci İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararında; şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dava konusu işlemde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir. Dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, sendika iş yeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkânsız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı da tabiidir.”

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur ise karar için şu açıklamayı yaptı: