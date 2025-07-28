Mahkemeden İSKİ kararı: Suçlanan kurumun yetkisi yok

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Başa hakkında suçlamaya konu olan girişimde bulunan Tanpa Madencilik’in açtığı iptal davasının ‘incelenmeksizin reddine’ karar verdi. Kararda “İptal davası açılabilmesi için, davacının menfaatini ihlal edecek nitelikte kesin ve yürütülmesi gerekli bir idari işlemin varlığı gerektiğinden, dava konusu işlemin başvuru sonucunu teyit edici mahiyette bir bildirim işlemi olduğu” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme bu kapsamda İSKİ’nin ruhsat veren veya onaylayan bir statüde olmadığını belirtti.

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Başa’nın avukatı Kerem Donat, “Suçlama, reddedilen işlem için rüşvet talep edildiğiydi. Oysa bu karar da İSKİ’nin böyle bir yetkisinin olmadığını gösteriyor. Geçmişte de olumsuz görüş verildiği halde itirazda bulunmayan şirketin 19 Mart sonrası şikayette bulunduğu da dikkate alınırsa, yaşananların da kurgulu bir iftira olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

Avukat Donat, Başa’nın dosyadan tefrik edilerek (ayrılarak) hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılması çağrısında bulundu.