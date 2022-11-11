Mahkemeden ödenmeyen nöbet ücreti için örnek karar: ‘Hekimlik kriteri aranmaz’

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Manisa’da bir hastanede perfüzyonist olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanına icap nöbeti görevi verilmesine karşın nöbet ücreti ödenmedi. Genel Sağlık İş’in başvurusuyla Manisa 2. İdare Mahkemesi nöbetin yasal faiziyle birlikte sağlık çalışanına ödenmesine karar verdi. Kalp-akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensupları, perfüzyonist olarak adlandırılıyor.

Çalışanın “hekim dışı” olması gerekçe gösterilerek nöbet ücretinin ödenmemesi üzerine Genel Sağlık-İş Sendikası, yargıya taşımıştı. Mahkeme, “İcap nöbetinin yalnızca uzman hekimler tarafından tutulan bir nöbet şekli olduğuna dair bir düzenleme bulunmadığı, aksine ilgili maddede ‘icap nöbeti tutan memurlar ve sözleşmeli personel’ denilmek suretiyle kapsamın geniş tutulduğunu” belirterek nöbet ücretinin ödenip ödenmemesi konusunda uzman hekimlik kriterinin uygulanmasının yasal olarak mümkün olmadığı ifade edildi.