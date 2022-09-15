Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek" açıklamasında bulundu

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 22:34
Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:


Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek.


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