Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklama

15 Eylül 2022 Perşembe, 22:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:





Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2022

Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek.