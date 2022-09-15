Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek" açıklamasında bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2022
Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek.
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