Mahkemeden TOGG hakkında karar

16 Eylül 2021 Perşembe, 15:44

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği birleşmesiyle 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) kuruldu.

27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

DAVA AÇILDI

16 Temmuz 2018'de "togg.com.tr" alan adını tescilleyen Türkiye, uluslararası alanda kullanmak için "togg.com" alan adını almak istedi. "togg.com"un NameCheap'ta kayıtlı Amerikalı George Gould'a ait olduğunu öğrenen Türkiye, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) başvurdu.

28 Haziran 2018'de kurulan "Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)" ve "TOGG TURKISH AUTOMOBILE INITIATIVE GROUP" adıyla iki ismi 8 Mart 2019'da, Türk Patent Kurumu'nun da 21 Ocak 2021'de "TOGG" kısaltmasını tescillediğini belirtti.

OLUMSUZ YANIT GELDİ

Amerikalı şirketin bunları bilerek art niyet içinde olduğu gerekçesiyle "togg.com"un TOGG'a verilmesini istedi.

TOGG adına davayı takip eden Gün + Partners şirketinin takip ettiği davada, togg.com alan adının TOGG kurulmadan en az 5 yıl önce alındığını belirten mahkeme, Amerikalı George Gould'un menfaat için bu adı elinde tuttuğu gerekçesine olumsuz yanıt verdi.

KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Dava kaybedilmiş olsa da, "Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)", togg.com.tr'yi kullanmaya devam edebilecek.