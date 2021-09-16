Nesin Vakfı yöneticisine saldıran İsmailağacılar hakkında yeni gelişme

16 Eylül 2021 Perşembe, 10:59

Rabıta Vakfı’nın Çatalca’daki Gökçeali Mahallesi’nde, bağış yoluyla aldığı Nesin Vakfı’nın yanındaki araziye ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde mescit inşaatı yaptı. Olayın ortaya çıkmasıyla kaçak inşaat İBB ekipleri tarafından mühürlendi ve yıkım kararı aldı. Ardından İBB ekiplerince, kaçak inşaatın, yıkım işlemine başlanacağı sırada Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan karar ile yıkım durduruldu.

Son olarak Çatalca Belediyesi’nin mescit inşaatının yıkılmasını engellemek için imar planlarını değiştireceği öne sürülmüştü.

SALDIRIYA UĞRADI

Nesin Vakfı Yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, dün, uzun bir süredir vakfının fotoğraflarını çekerek kendilerini taciz eden ve Rabıta Vakfı'nda çalışan komşuları olan Sezar Korkmaz ile oğlu Ahmet Korkmaz’ın saldırısına uğradı. Hastaneden darp raporu alan Cihangiroğlu, jandarmaya verdiği ifade ile birlikte Sezar Korkmaz ve oğlu Ahmet Korkmaz hakkında şikayette bulundu.

3 GÜN SÜRECEK

Şikayetin ardından jandarma saldırganlardan Ahmet Korkmaz için 3 gün sürecek şu kararları aldı;

- Şiddet mağdurlarına yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

- Korunan kişilere ve bu kişilerin bulundukları konuta yaklaşmaması,

- Korunan kişinin, şiddete uğramış olması bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere karşı tarafın çocuklarına yaklaşmaması,

- Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair suret ile rahatsız etmemesi,

- Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

- Hüküm tedbirlerine aykırı davranması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılacağı tebliğ edilmiş.

PAZARTESİ GÖRÜŞÜLECEK

Gazetemize konuşan Cihangiroğlu, tedbir kararların 3 gün sürmesi ile ilgili, “Kolluk kuvvetleri sadece 3 gün tedbir kararı alabiliyormuş. Bende yeni öğrendim. Hakim muhtemelen pazartesi günü, kararların ne kadar uzatılacağı ve bundan sonra ne yapılacağı yönünde karar verecek. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Ahmet Korkmaz olsa da babası Sezar Korkmaz'ın da bir saldırı girişimi var. Karar dün kendilerine tebliğ edildi. Kolluk kuvvetlerinin Sezar Korkmaz'a da bu söylemlerde bulunduklarını umuyorum” dedi.