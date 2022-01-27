Mahkemeler AYM'yi tanımıyor! Suç örgütü liderinin fotoğrafçı hakimini korudular

27 Ocak 2022 Perşembe, 16:45

Samsun İkinci Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) tanımayan bir karara imza attı.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda, 158 kişiyle 7'nci sırada yer alan Galip Öztürk ile Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver ile ilişkisi ortaya çıktı. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınırdışı edilen ve cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası alan Galip Öztürk'ün sosyal medya paylaşımında, fotoğrafını çeken kişinin Hakim Kemal Alver olduğu görüldü.

Öte yandan, Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ve Genel Yayın Koordinatörü Sezer Sezer'e konuşan hakim Alver, fotoğrafı çeken kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Hakim Alver ayrıca, Öztürk'ün cinayetten müebbet hapis cezasının onandığı ve yargılandığı çete davalarından dolayı gözaltı kararları olduğunu bildiğini söyledi.

HAKİM TALEP ETTİ MAHKEME 3 SAATTE "HABERİ KALDIRIN" KARARI VERDİ

Söz konusu gelişmeler üzerine Alver'in ifadelerini ve o fotoğrafı haberleştirip, Cumhuriyet.com.tr'de "Yargının hali harap: Hakim, suç örgütü liderinin fotoğrafçısı çıktı" başlığıyla bugün saat 11.26'da yayımladık.

Haberimizin yayımlanmasından yaklaşık 3 saat sonra Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından içerik hakkında erişim yasağı geldiği bildirildi. Bununla birlikte söz konusu kararın, suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün fotoğrafını çeken hakim Alver'in de bulunduğu Samsun Adliyesi'nden çıktığı görüldü.

Samsun İkinci Sulh Ceza Hakimliği'nin hakim Kemal Alver'in talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince söz konusu haberin kaldırılmasına karar verdiği görüldü. Alver'in erişime engellenmesini talep etmesinin gerekçesi ise kişilik "haklarını ihlal edildiği" ve "rencide edildiği" iddiasıydı.

MAHKEME HUKUKSUZLUĞA İMZA ATTI

Samsun İkinci Sulh Ceza Hakimliği'nin 3 saatte verdiği hüküm, akıllara AYM'nin erişim engelleme hakkında pilot kararını getirdi.

AYM, 7 Ocak'ta, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi Kanunu’nun erişimin engellenmesi kararlarına yönelik 9. Maddesi’nin basın özgürlüğüne engel oluşturduğunu tespit ederek değiştirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

AYM'nin pilot kararında, erişim engeli hakkında hüküm veren sulh ceza hakimliklerinin tamamının, “şikâyet konusu içeriklerin talep edenin şeref ve saygınlığını zedelemiş olduğu, talep edeni küçük düşürecek nitelikte sözlerle açıkça kişilik haklarına saldırıldığı” şeklindeki genel gerekçelerle haberleri engellediği bildirilmişti. Ve AYM, 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesindeki usulün istisnai değil aksine yerleşik bir uygulama hâline geldiğini belirtmişti. AYM, kanunun yeniden düzenlenmesi gerektiğine hükmetmiş ve kararı Meclis'e göndermişti.

ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ YOK SAYDILAR

Yani, AYM'nin "suistimal" edildiğine dikkat çektiği 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesi üzerine Samsun İkinci Sulh Ceza Hakimliği, suç örgütü lideriyle ilişkisi çıkan, fotoğrafını çeken hakim hakkındaki haberlerin "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle engellenmesine karar verdi.

Bununla birlikte, suç örgütü lideriyle ilişkisi ortaya çıkan hakimin bulunduğu adliyedeki Samsun İkinci Sulh Ceza Hakimliği, AYM'nin kararını yok saymış oldu.