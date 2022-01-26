Mahkumun ailesine 'İtirafçı ol' baskısı iddiası yargıda

26 Ocak 2022 Çarşamba, 19:42

İddiaya göre, Silivri cezaevinde üç yıldır tutuklu olan Emel Yeşilırmak'a itirafçı olması karşılığında para teklif edildi. Ayrıca, Yeşilırmak'ın ablası takip edildiğine yer verileni iddiada Yeşilırmak'ın 14 yaşındaki yeğeninin polis olduğu ileri sürülen kişiler tarafından alıkonulduğu da öne sürüldü.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, 26 Şubat 2019'da tutuklanan ve yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Emel Yeşilırmak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor.

"İTİRAFÇI OL, MAAŞ BAĞLANSIN"

İddiaya göre hem Emel Yeşilırmak'a hem de onu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden ablası Gülçin Sönmez'e, polis ve gardiyan "İtirafçı ol, 4 bin 300 lira maaş bağlansın" teklifinde bulundu.

Bu teklifin yanı sıra, Gülçin Sönmez Silivri Cezaevi çıkışında, Esenler Otogarı'nda, ikamet ettiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından takip edildi.

Ayrıca, Gülçin Sönmez'in 14 yaşındaki oğlu E.S., kimliği belirsiz kişiler tarafından bir araca bindirildi.

Oğlunu araç içinde gören Gülçin Sönmez, duruma müdahale etti, "İfadesini alıyoruz" yanıtıyla karşılaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu iddialar, Emel Yeşilırmak ve Gülçin Sönmez'in avukatı Ozan Doğan tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde yer aldı. Suç duyurusunda, Yeşilırmak ve Sönmez ile irtibat kuran kişiler hakkında, psikolojik işkence, görevi kötüye kullanma, tehdit, huzur ve sükun bozma ve özel hayatın gizliliği suçlamaları yöneltildi.

"YÜZ NAKLİ DE YAPARIZ, YURDIŞINA DA ÇIKARTIRIZ"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Gülçin Sönmez, tutuklu olan kardeşi Emel Yeşilırmak'ı görmek için 3 Ocak'ta Silivri Cezaevi 9 No'lu bölüme gitti. Arama noktasında jandarma "Evraklarınız eksik" diyerek, 4 kişinin bulunduğu arama noktasının yanındaki bölüme yönlendirildi. Orada bulunan kişiler, iddiaya göre Sönmez'e "Emel'e yardım etmen gerekiyor. Şubat ayında mahkemeye çıktığı zaman pişmanım desin, 4 bin 300 lira maaş bağlayacağız. Eğer korkuyorsa yüz nakli de yaparız, yurtdışına da çıkartırız. Sen Emel'le görüş, biz seni burada bekleyeceğiz."

Suç duyurusu dilekçesinde konuşmalara, başka bir tutuklu yakınının tanık olduğu belirtilerek, ifadesine başvurulması da talep edildi.

AYNI TEKLİFİ GARDİYAN DA YÖNELTTİ İDDİASI

Sönmez, kendisine yöneltilen teklifin ardından, kardeşi Yeşilırmak ile görüş girdi.

Görüş sırasında kardeşine yaşadıklarını aktaran Sönmez, kardeşinin de aynı teklifle karşılaştığını öğrendi.

Üstelik bir gardiyanın Yeşilırmak'a "Şubatta duruşman var. Etkin pişmanlıktan yararlan. 4 bin 300 lira maaş bağlanacak. Yurtdışına da çıkacaksın" dediği ileri sürüldü.

Hem arama noktasındaki hem de cezaevi içindeki kameralardan, Sönmez ve Yeşilırmak'la konuşan kişilerin tespiti talep edildiği ileri sürüldü.

OTOGARDA TAKİP

Suç duyurusunda, Sönmez, görüşten çıktıktan sonra İstanbul üzerinden İnegöl'e seyahat etmek üzere Silivri Otogarı'na gittiği belirtildi.

Cezaevinde Sönmez'le temas kuran 4 kişi, Silivri Otogarı'nda da takibini sürdürdü.

Otobüse binerek Silivri Otogarı'ndan Esenler Otogarı'na giden Sönmez, iddiaya göre burada da 2 kişi tarafından takip edildi.

Suç duyurusunda, Sönmez'in Silivri ve Esenler Otogarı'nda bulunduğu sırada güvenlik kameralarından onu takip eden kişilerin tespit edilmesi de istendi.

SİLİVRİ'DE BAŞLADI, İNEGÖL'DE DEVAM ETTİ

Suç duyurusunda, ikamet ettiği İnegöl'e giden Sönmez'in, 6 Ocak'ta evinden çıktığı sırada yolunun kesilerek, tanımadığı iki kişinin "İyi bir ablasın. Kardeşine yardım et, pişmanım desin" dediği de iddia edildi.

14 YAŞINDAKİ OĞLUNU BİR ARAÇ İÇİNDE GÖRDÜ

Bu olaydan bir gün sonra ise, Gülçin Sönmez, 14 yaşındaki oğlu E.S.'yi bir aracın içinde gördüğü iddia edildi.

Araca giderek oğlunu çıkarmak istediğinde sivil giyimli iki kişinin Sönmez'e "İfadesini alıyoruz. Oğlun hakkında suç duyurusu var" denildiği ileri sürüldü.

Bu olayla ilgili kamera kaydı araştırması yapılması talep edildi.

AVUKAT DOĞAN: DURUŞMASINDAN ÖNCE GİZLİ TANIKLIĞA ZORLUYORLAR

Avukat Ozan Doğan, müvekkillerinin gizil tanıklığa zorlandığı savundu.

Emel Yeşilırmak'ın 3 Şubat'ta duruşmasının olduğunu aktaran Doğan, "Emel'i etkin pişmanlığa zorlama daha doğru ifadeyle gizli tanık yapma ve suçunu bu yolla kabul ettirmeye yönelik sürecin zamanlaması da esasen bu duruşma tarihiyle ve dosya süreciyle doğrudan ilgili. Hem Emel'le cezaevi içerisinde konuşan gardiyan hem de Emel'in ablası Gülçin'le konuşan jandarma ve ismini bilmediğimiz ancak resmi devlet görevlisi olduklarını düşündüğümüz diğer sivil kişiler duruşma tarihini ve dosyanın geldiği aşamayı çok iyi biliyorlar ve bunun üzerinden Emel'i etkin pişmanlığa/ gizli tanıklığa zorluyorlar" diye konuştu.

"SİLİVRİ GİBİ SÜREKLİ KAMERALARLA İZLENEN BİR YERDE ALENEN YAŞANIYOR"

Avukat Doğan, ayrıca "Türk Ceza Kanunu kapsamında birçok suçu oluşturan bu durum ülkemizde kolluğun siyasi yargılama dosyalarına açık bir şekilde müdahalesinin olduğunun da bir kez daha göstergesi. Hatta burada kolluktan ziyade resmi giyimli bir gardiyan dahi Emel'le dosyası hakkında konuşma cüretini gösterecek noktada sürece dahil olmuş. Bir ceza dava dosyası mahkemede açıldıktan ve görülmeye başladıktan sonra kolluğun ya da devletin yargılama unsurları dışındaki görevlilerinin mevzuat gereğince dosyadan el çekmesi gerekiyor ancak burada jandarmasından gardiyanına herkes alenen ve bir çekince duymaksızın sürecin içerisinde ve bu durum Silivri 9 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gibi sürekli kameralarla izlenen bir yerde alenen gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.