Mahkemeler tutuklu bulunan Polat çifti ve 28 sanık hakkında çıkmazda

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Yasadışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden kripto cüzdan kullanarak “karapara akladıkları” iddiasıyla haklarında, çeşitli suçlardan toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanık, 4 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Başsavcılığın itirazı üzerine ise kabul edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte hazırlanan tensip zaptında Dilan ve Engin Polat dahil dört sanığın tutukluluk halinin devamına, Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile dokuz kişinin ise adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmişti.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Polat çifti dahil dört sanığın avukatları, 19 Temmuz’da müvekkillerinin tutukluluk hallerine, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat dahil dört sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dilan Polat için ise “eksik evrakların tamamlanması amacıyla” dosya mahkemesine iade edildi.

TOPU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR

Evrakların tamamlanmasıyla birlikte 22 Temmuz’da dosya yeniden 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, bu sefer ise bu tarihte nöbetlerinin bittiğini belirterek dosyayı yeniden 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade etti. İtirazı değerlendirmesi için dosya aynı gün 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İnceleme sonucunda, Dilan Polat’ın avukatı tarafından yapılan itirazın tarihi ve dosyanın ilk kez itiraz mercisine gönderildiği tarihte nöbetçi itiraz mercisinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, dosya kapsamındaki klasörlerin bir kısmının fiziki olarak gönderilmemiş olmasının, “noksan ikmali yoluyla” giderilebilir olduğunu, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19 Temmuz’daki kararında da açıkça eksikliklerin giderilmesini istediğini ve eksikliklerin giderilerek tüm klasörlerin gönderildiğini kaydetti.

İADESİNE HÜKMETTİ

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, kararının devamında eksikliklerin giderilmesinden sonraki tarihin, yetkili ve görevli itiraz mercisini değiştirmeyeceğini, 19 Temmuz’da görevli ve yetkili nöbetçi mahkemenin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, bu nedenle kendi mahkemelerinin görevsiz olduğunu belirterek, dosyayı yeniden 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere 2. Aliye Ceza Mahkemesi’ne iadesine hükmetti. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, dosyayı yeniden 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi bekleniyor.