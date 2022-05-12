Mahkûmlara görev çıktı
Antalya’da orman yangınları ile mücadeleye destek için mahkûmlar görevlendirildi.
Aksu ilçesi Orman İşletmesine ait ‘Kurşunlu Orman İşletme Şefliği Topallı Yangın Ekip Binası’na, yangınlarla mücadelede destek vermesi için gönderilen 11 mahkûm yerleştirildi.
Bölge halkının
şikâyeti üzerine açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Biz destek ekip istemiştik. Adalet Bakanlığı ile
Tarım Orman Bakanlığı protokolüyle bu mahkûmlar gönderildi” dedi.
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