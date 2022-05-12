Mahkûmlara görev çıktı

Antalya’da orman yangınları ile mücadeleye destek için mahkûmlar görevlendirildi.

Bülent Ecevit
12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00
Mahkûmlara görev çıktı
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Aksu ilçesi Orman İşletmesine ait ‘Kurşunlu Orman İşletme Şefliği Topallı Yangın Ekip Binası’na, yangınlarla mücadelede destek vermesi için gönderilen 11 mahkûm yerleştirildi.

Bölge halkının şikâyeti üzerine açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Biz destek ekip istemiştik. Adalet Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı protokolüyle bu mahkûmlar gönderildi” dedi. 


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