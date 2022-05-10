Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler

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Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Uman kentinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 16:35

Acil Durum Ekipleri yaptıkları açıklamada, Uman kentinde 5 katlı apartmanda çıkan yangını söndürme çalışmalarında dumandan etkilenmiş beyaz bir kediye rastladıklarını ifade etti.

Yanan apartmandan çıkartılan kediye oksijen takviyesi yapıldı ve hayata döndürüldü.

O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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