Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler

10 Mayıs 2022 Salı, 16:35

Acil Durum Ekipleri yaptıkları açıklamada, Uman kentinde 5 katlı apartmanda çıkan yangını söndürme çalışmalarında dumandan etkilenmiş beyaz bir kediye rastladıklarını ifade etti.

Yanan apartmandan çıkartılan kediye oksijen takviyesi yapıldı ve hayata döndürüldü.

O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.