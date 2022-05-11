Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:05

Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar kapsamında bina yıkımı yapılırken, sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi.

İtifaiye ekipleri, enkaz altında kimsenin olmadığını söyledi.