Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü

Abone Ol google-news

Bursa'da Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu an can kaybı ya da yaralı bilgisi yok" diye konuştu.

DHA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:05

Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar kapsamında bina yıkımı yapılırken, sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi.

İtifaiye ekipleri, enkaz altında kimsenin olmadığını söyledi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler