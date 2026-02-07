Mahmut Arıkan'dan 'Tom Barrack' çağrısı: 'İstenmeyen adam ilan edilmeli'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya gündeminde Epstein ifşalarının yer aldığını belirten Arıkan, bu belgelerin emperyalist ve Siyonist düzenin çürümüşlüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Belgelerde siyaset, akademi, sanat ve elit çevrelerin yer aldığını ifade eden Arıkan, bunun bir skandal değil, bir sistem otopsisi olduğunu dile getirdi.

Arıkan, "Şimdi ise bu ifşalarda adı çıkanlar topu birbirlerine atarak kendilerini aklamaya, altta kalanın canı çıksın demeye başladılar. Biz ise diyoruz ki alayınızın canı çıksın. Alayınızın cehennemin dibine kadar yolu var" ifadelerini kullandı.

"BARRACK İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMELİ"

Epstein'e ait uçağın "Lolita Ekspress" uçağının Türkiye'ye 9 kez geldiğini ve İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Arıkan, bu uçuşların ve pasaport bilgilerinin açıklanması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı'nın dosyaya müdahil olması çağrısında bulundu.

Epstein dosyalarında adı geçtiği söylenen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "istenmeyen adam" ilan edilmesi gerektiğini belirtti.