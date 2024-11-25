Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:18

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:18

Saadet Partisi’nde lider değişimi gündemdeki yerini aldı. 9. Olağan Büyük Kongre’de, partinin Genel Başkanlığı görevine Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan getirildi. Peki, Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı.

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

14 Mayıs 2023’te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçilmiştir.

YENİ GENEL BAŞKAN BELLİ OLDU

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.