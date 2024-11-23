Nikita Hand kimdir? Conor Mcgregor'a dava açan Nikita Hand kaç yaşında, nereli? Nkita Hand'ın hayatı

İrlanda'da 2018 yılında karma dövüş sanatları dövüşçüsü Conor McGregor'un kendisine Dublin'deki bir otelin çatı katında "vahşice tecavüz edip darp ettiğini" iddia eden Nikita Hand'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Nikita Hand kimdir? Conor Mcgregor'a dava açan Nikita Hand kaç yaşında, nereli? Nkita Hand'ın hayatı...

Nikita Hand kimdir? Conor Mcgregor'a dava açan Nikita Hand kaç yaşında, nereli? Nkita Hand'ın hayatı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:15

MMA dövüşçüsü Conor Mcgregor'a tecavüz suçlaması nedeniyle dava açan Nikita Hand'in hayatı merak ediliyor. Peki, Nikita Hand kimdir? Conor Mcgregor'a dava açan Nikita Hand kaç yaşında, nereli? Nkita Hand'ın hayatı...

NIKITA HAND KİMDİR?

Nikita Hand'in hayatına dair çok fazla bilgi bilinmiyor. Mcgregor'un kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Hand, 35 yaşında. Nikita Hand, bir gecelik partiden sonra gerçekleşen saldırının kendisini ağır şekilde morarttığını ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığını ifade etti. Hand'in 1 tane çocuğu olduğu biliniyor.


Etiketler: #Nikita Hand #Conor Mcgregor #tecavüz #kimdir?

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