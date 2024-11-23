Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:15

Güncelleme: 23.11.2024 - 14:15

MMA dövüşçüsü Conor Mcgregor'a tecavüz suçlaması nedeniyle dava açan Nikita Hand'in hayatı merak ediliyor. Peki, Nikita Hand kimdir? Conor Mcgregor'a dava açan Nikita Hand kaç yaşında, nereli? Nkita Hand'ın hayatı...

NIKITA HAND KİMDİR?

Nikita Hand'in hayatına dair çok fazla bilgi bilinmiyor. Mcgregor'un kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Hand, 35 yaşında. Nikita Hand, bir gecelik partiden sonra gerçekleşen saldırının kendisini ağır şekilde morarttığını ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığını ifade etti. Hand'in 1 tane çocuğu olduğu biliniyor.