İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen çok il merkezli operasyonda gözaltına alınan Mahmut Uğur Ziylan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mahmut Uğur Ziylan kimdir, ne iş yapıyor? Mahmut Uğur Ziylan neden gözaltına alındı?

MAHMUT UĞUR ZİYLAN KİMDİR?

Mahmut Uğur Ziylan 30 Aralık 1965 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Lise eğitimini Türkiye’de tamamlayan isim liseden sonra iki yıl boyunca İngiltere’de pazarlama ve yabancı dil eğitimi aldı.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN NE İŞ YAPIYOR?

Mahmut Uğur Ziylan, perakende ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde yöneticilik görevini üstlendi. Gayrimenkul sektöründe de yatırımlar yürüten isim Watergarden İstanbul, Büyükyalı, Atlas Park AVM ve ParkAdana AVM projeleriyle dikkat çekti.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN EVLİ Mİ?

Mahmut Uğur Ziylan’ın evli olduğu bilinmektedir.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Mahmut Uğur Ziylan hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamaları yer aldı.