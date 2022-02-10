Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi.

DHA
10 Şubat 2022 Perşembe, 14:56
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.


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