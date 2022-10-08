Mahsa Amini eylemine izin verilmeyecek

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle İran’da gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi, İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde protesto edildi. Üç haftadır devam eden eylemlerde "Katil Hamaney", "Mollalar gitmeli" ve “Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı” sloganları atıldı. Cumhuriyet eylemde İranlılarla konuştu.

‘ARTIK UMUDUMUZ VAR’

4 yıl önce İran’daki baskılardan dolayı Türkiye’ye gelen Samine Kushabadi, “Uzun zamandır İran’da eylemler yapıyorduk ancak sesimiz çıkmıyordu. Çünkü internet erişimini kapatıyorlardı. Önceki eylemlerde de birçok arkadaşım yaşamını yitirdi ve birçok arkadaşım da tutuklandı. Bu eylemle sesimiz duyuldu ve artık bir umudumuz var” dedi.

İran’da internetin kısıtlanmasından dolayı yakınlarına ulaşamadığını belirten Kushabadi, “Ailemin hepsi orada. Onlardan haber alamıyorum. İyi olup olmadıklarını bilmiyorum. Türkiye sesimiz olsun. Bu sefer bir şeyler değişmezse hepimiz ölürüz. İran'daki hükümet değişirse herkes için iyi olacak” ifadelerini kullandı.

EYLEM YASAKLANDI

Eylemin ardından bir polis memuru İran Konsolosluğu’nun karşısında bundan sonra eylem yapılmayacağını belirterek, “Burası basın açıklaması yapılacak alanlardan değil. Sosyal medya üzerinden ‘Basın açıklaması yapacağız’ diye duyurmayın. Salı günü kimse buraya gelmesin. Bundan sonra burada basın açıklaması yapılmayacak” dedi.