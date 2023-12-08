Makam odasında kalp krizinden ölen doçent, toprağa verildi

Erzurum, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki makam odasında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali (60), memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:35
Makam odasında kalp krizinden ölen doçent, toprağa verildi
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Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, dün saat 13.00 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Odasına giren öğrenciler tarafından bulunan Doç. Dr. Küçükali için sağlık ekiplerine haber verildi.

Gelen ekipler, Doç. Dr. Küçükal'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ölümü üzüntüye neden olan Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesinde, cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erzurum ve Trabzon’dan çok sayıda akademisyen katıldı.

Küçükali, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi Mirgandoz Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası, aile kabristanlığında toprağa verildi.


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