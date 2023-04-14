Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:11
Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, araç sürücüsü Kurtuluş Adıyaman, seyir halindeyken sağ şeritten sol şeride makas atarak geçmesi sonucu Erdal Suna’nın idaresindeki araca, ardından Samet Susan’ın idaresindeki araca çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurtuluş Adıyaman, refüjdeki korkuluk ve bariyerlere çarpması sonucu durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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