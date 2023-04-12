Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı!

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:13
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İstanbul'un Silivri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.30 sıralarında Selimpaşa, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. M.P. yönetimindeki 34 FLB 270 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü M.P. ile yolcu K.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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