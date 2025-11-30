Makatına hava basılan işçinin bağırsağı patladı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan korkunç olayda, 'şaka' gerekçesiyle yapılan bir eylem ölümcül sonuçlara yol açtı. Mesai arkadaşının kompresörle makatına hava bastığı işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli işçi tutuklandı.

KALIN BAĞIRSAK PATLADI

Yaklaşık 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde meydana gelen olayda, adı açıklanmayan bir işçi, mesai arkadaşı Ö.K.'ye 'şaka' yapmak bahanesiyle kompresörle makatından hava bastı. Bu akıl almaz 'şaka' sonrası fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde Ö.K.'nin kalın bağırsağında yırtık olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞAKA DEĞİL, SUÇ: ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Şakayı yapan işçi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu vahim olay, mesai arkadaşları arasındaki şakalaşmaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.