'Makine arızası' yapan feribot, Marmara Adası yerine Avşa Adası'na yanaştı

Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları deniz trafiğini etkilerken, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, makine arızası nedeniyle Marmara Adası yerine Avşa Adası iskelesine yanaştı. Burada tahliye edilen yolcu ve araçlar bir başka feribotla Marmara Adasına götürülecek.

'Makine arızası' yapan feribot, Marmara Adası yerine Avşa Adası'na yanaştı
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DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 08:58

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, Marmara Adası’na yolcu taşımak üzere saat 21.30’da Erdek ilçesinden hareket etti.

Yaklaşık 30 yolcu ve araçlarla birlikte denize açılan feribot, yolculuk boyunca olumsuz hava koşullarıyla mücadele etti. Bu sırada makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle feribot, Avşa Adasına yöneldi.

Burada iskeleye yanaşan feribottan tahliye edilen yolcu ve araçların daha sonra gelecek olan feribotla Marmara Adasına götürüleceği öğrenildi. 


Etiketler: #Marmara Adası #Marmara

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