Makinenin üzerinden düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü 09.00 sıralarında Bursa İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.