Mal paylaşımı nedeniyle babasını öldürdü

Olay, 20 Haziran’da akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ile oğlu Mesut Deniz arasında çıkan tartışma büyüdü. Mesut Deniz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti. Ağır yaralanan Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Mesut Deniz, mahalledeki üzüm bağlarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'O AN GÖZÜM DÖNMÜŞTÜ'

İfadesinde suçunu kabul eden Mesut Deniz, olaydan 3 gün önce babasıyla mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Olay günü ruhsatsız tabancamı yanıma aldım. Akşam saatlerinde amcamın evinin önünde bulunduğum sırada babam hayvanları meradan getiriyordu. Beni görünce hakaret etti. ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Elini beline attı. Sürekli tabanca taşıdığını biliyordum. O an tabancayı görmedim ama beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim. Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü. Daha sonra kaçtım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şeytana uydum. Keşke yapmasaydım. Amacım öldürmek değildi. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Hem ailemi hem kendimi bu duruma düşürmek istemezdim" dedi.