Mal varlıklarına da el konuldu: Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen ve eşinin mal varlıklarına da tedbir amaçlı el konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:10
Mal varlıklarına da el konuldu: Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
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Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. 

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. 

Başlatılan soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.


Neslim Güngen fenomen Soruşturma

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