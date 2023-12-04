Onlyfans fenomeni Merve Taşkın Türkiye'den taşındığını açıkladı

Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Türkiye'den taşındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:55
Onlyfans fenomeni Merve Taşkın Türkiye'den taşındığını açıkladı
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Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın, sosyal medyanın gündeminde... Mühtecenlik suçlamasıyla yargılanıp beraat eden Taşkın, Türkiye'den taşındığını açıkladı.

Taşkın, Endonezya'da bir ada olan Bali'ye taşındığını açıkladı.


Merve Taşkın OnlyFans

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