Onlyfans fenomeni Merve Taşkın Türkiye'den taşındığını açıkladı
Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Türkiye'den taşındığını açıkladı.
Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın, sosyal medyanın gündeminde... Mühtecenlik suçlamasıyla yargılanıp beraat eden Taşkın, Türkiye'den taşındığını açıkladı.
Taşkın, Endonezya'da bir ada olan Bali'ye taşındığını açıkladı.
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