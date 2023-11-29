Yurt dışı yasağı konulmuştu: Hakkında soruşturma başlatılan fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama

Yayınlanma: 29.11.2023 - 08:56

Güncelleme: 29.11.2023 - 08:57

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

MURAT AĞIREL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, daha önce söz konusu operasyona dikkat çekmişti.

Ağırel son olarak; Eylül Öztürk,Feyzanur Başar,İlayda Topal,İlke Alagöz,Kadir Yiğit,Merve Nur Korkut,Muhammed Oğuz Başar,Murat Yiğit,Nurgül Yiğit,Tolunay Topal,Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut gibi isimlere yurt dışı yasağı konduğunu duyurdu.

EYLÜL ÖZTÜRK YURT DIŞI YASAĞI HAKKINDA KONUŞTU

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Yurt dışı yasağına dahil edildiğini öğrenen Eylül Öztürk sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Öztürk, "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" şeklinde yazdı.