Malatya'da bayram öncesi esnaf durgunluktan yakındı

Malatya'da, eşi ve üç çocuğuyla alışverişe çıkan bir yurttaş, yoğunluğun geçmiş bayramlara göre düşük olduğunu belirterek, “Daha önceki bayramlar gibi değil, alışveriş de iyi gitmiyor. Ekonomi ortada, üç çocukla halimiz belli. Fiyatlar burada uygun olabilir ama çarşının içinde çok pahalı. Şu anda yoğunluk daha çok seyyar satıcıların önünde. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Fiyatlar çok yüksek” dedi.

“BİR YILDA BİTECEKTİ, ÜÇ YIL OLDU”

6 Şubat depremleri sonrası yaşanan sorunlara dikkat çeken bir başka yurttaş da “Malatya küçük Hindistan gibi oldu. Rezillik bu. Bir yılda bitirecekleri şehri üç yıl oldu, hâlâ bitiremediler. Hani bir yılda bitecekti?” ifadelerini kullandı.

Kentte yaşam koşullarının zorlaştığını dile getiren bir yurttaş, “Alışverişimiz yok, düzenimiz yok. Berbat bir şey. Çocuklarımızı gezdiremiyoruz. Malatya bitti” diye konuştu.

"FİYATLAR UYGUN AMA BAKIP GEÇİYORLAR"

Seyyar satıcılar ise zabıta uygulamalarına tepki gösterdi. Bir seyyar satıcı “Sabah çarşıya gittik, bize ‘Çevre yolunda tezgâh açın’ dediler. Geldik, açtık. Şimdi gelip ceza yazıyorlar, tutanak tutuyorlar, encümen kararıyla ceza keseceklerini söylüyorlar. Yazıktır günahtır. İnsanlar arife günü iş yapmayı bekliyor, kazandığını da belediyeye verecek. Böyle günde esnaf idare edilmeyecekse ne zaman edilecek” şeklinde konuştu.

Bir başka seyyar satıcı da “Abi işler durgun, kesat. Eski bayramlar yok. Depremden sonra Malatya çöktü, çarşı yok. İki gündür belediye kovalıyor bizi. Bugün izin verdiler ama halimiz perişan. Fiyatlar uygun ama kimse yok, bakıp geçiyorlar” dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde hareketliliğin artabileceğini söyleyen bir satıcı da “Ramazan’dan dolayı sabah yoğunluk yok, öğleden sonra biraz olabilir” diye konuştu.

Oğlu ile alışverişe çıkan bir yurttaş ise “Çalışıyoruz, alışverişi bugüne bıraktık. Fiyatlar uygun, sıkıntı yok. Oğlumla birlikteyiz, kendisine ayakkabı aldım” dedi.

Ucuz baklava sattığını belirten bir esnaf da satışlardan memnun olduğunu dile getirerek, “Ucuza sattığımız için talep iyi. Fiyatımız düşük, kalitemiz de uygun. Glikoz kullanmıyoruz” şeklinde konuştu.