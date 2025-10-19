Malatya'da elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Zengibar Kalesi mevkisinde meydana geldi. Bölgede enerji nakil hattında çalışan Coşkun Akkuş, çıktığı 12 metre yükseklikteki elektrik direğinde dengesini kaybedince zemine düştü. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Coşkun Akkuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Akkuş'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.